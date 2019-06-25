Национальный месяц сбережений – программа Любомира Остапова в Новых лидерах 2

Он почти все знает о семейном бюджете и не только как его сохранить, но и приумножить – Любомир Остапов, участник проекта Новые лидеры 2. И этой науке уже научил не одну украинскую семью. За это дело Любомир взялся не случайно. Ведь по уровню финансовой грамотности среди 30 стран мира, Украина занимает последнее место. Поэтому, Любомир взялся исправить эту ситуацию. Его идея – национальный месяц сбережений.

О планировании семейного и личного бюджета Любомир знает почти все. И уже несколько лет этими знаниями делится с украинцами. Проводит тренинги, семинары и читает лекции.

Месяц сбережений Любомир со своей командой планирует устроить в ноябре этого года. И прежде всего месячник рассчитан на молодежь. Они должны не только зарабатывать или экономить, но и планировать свой бюджет.

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И чтобы научиться экономить или зарабатывать на лекции ходить не обязательно. Во время своего месячника он планирует активно использовать соцсети. Там проводить онлайн-семинары и множество различных проектов, которые расскажут украинцам куда стоит вкладывать деньги, а куда нет. Ему будут помогать именитые финансовые советники, специалисты Нацбанка и всемирных организаций.

Любомир убежден, за 30 дней ему удастся научить украинцев разумно распоряжаться своими доходами.

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