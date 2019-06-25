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Національний місяць заощаджень – програма Любомира Остапіва у Нових лідерах 2

Він майже все знає про сімейний бюджет і не лише як його зберегти ,але й примножити – Любомир Остапів, учасник проекту Нові лідери 2. І цієї науці вже навчив не одну українську родину. За цю справу Любомир взявся не випадково. Адже за рівнем фінансової грамотності серед 30 країн світу, Україна займає останнє місце. Тож, Любомир взявся виправити цю ситуацію.  Його ідея – національний місяць заощаджень.

Про планування сімейного та особистого бюджету Любомир знає майже все. І вже кілька років цими знаннями ділиться з українцями. Проводить тренінги, семінари та читає лекції.

Місяць заощаджень Любомир  зі своєю командою планує влаштувати у листопаді цього року.  І насамперед місячник розрахований на молодь. Вони повинні не лише заробляти чи економити, але й планувати свій бюджет.

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Та щоб навчитися економити чи заробляти, на лекції ходити не обов’язково. Під час свого місячника він планує активно використовувати соцмережі. Там проводити онлайн-семінари та безліч різноманітних проектів, які розкажуть українцям куди варто вкладати гроші, а куди ні.   Йому допомагатимуть імениті  фінансові радники, фахівці Нацбанку та всесвітніх організацій.

Любомир переконаний, за 30 днів  йому вдасться навчити українців  розумно розпоряджатися своїми прибутками.

До слова, громадський бюджет для кожного міста: програма Артема Стельмашова у Нових лідерах 2.

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