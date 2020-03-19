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Даже без маршруток. Какие города остановили все виды транспорта

Украинские города адаптируются к новым транспортным реалиям. Черновцы, Луцк и Ивано-Франковск остановили троллейбусы, автобусы и маршрутки. Власти пошли на это, потому что люди легкомысленно отнеслись к карантину. В то же время для медиков пустили специальные рейсы.

Накануне людям сообщили места остановок. Автобус собирал медперсонал и подвозил к конкретным учреждениям. Автобусы будут курсировать в течение дня по специальному графику и маршрутам. Этот опыт наследуют и другие города, в Николаеве также планируют запустить спецавтобус. Детали в сюжете Мирославы Прокопюк, Елены Горячевой, Ирины Тимчишин и Екатерины Курбановой.

Напомним, 16 марта Кабмин принял распоряжение о закрытии метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре 17 марта из-за коронавируса.

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