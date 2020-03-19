Навіть без маршруток. Які міста зупинили всі види транспорту

Українські міста адаптуються до нових транспортних реалій. Чернівці, Луцьк та Івано-Франківськ зупинили тролейбуси, автобуси та маршрутки. Влада пішла на це, бо люди легковажно поставилися до карантину. В той же час для медиків пустили спеціальні рейси.

Напередодні людям повідомили місця зупинок. Автобус збирав медперсонал та підвозив до конкретних установ. Курсуватимуть автобуси упродовж дня за спеціальним графіком і маршрутами. Цей досвід наслідують й інші міста, у Миколаєві також планують запустити спецавтобус. Деталі у сюжеті Мирослави Прокопюк, Олени Горячевої, Ірини Тимчишин та Катерини Курбанової.

Нагадаємо, 16 березня Кабмін ухвалив розпорядження про закритття метрополітену в Києві, Харкові та Дніпрі 17 березня через коронавірус.

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