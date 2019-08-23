Кругосветное путешествие под сине-желтым флагом: как киевлянин за 4 года проплыл 3 океана

Киевлянин Валерий Петущак один из первых украинцев, кто проплыл на яхте вокруг света. Сделал он это под флагом своей уже независимой страны. Он преодолел три океана, 12 морей и 30 тысяч миль под сине-желтым флагом.

Вместе с женой путешественник отправился в путь в 1994 году.

Только через четыре года его Лелитка пришвартовалась на родной земле. Сейчас Валерий 79 лет. Он чаще плавает Днепром, а тогда, говорит, пошел в кругосветку, не только потому, что безумно любит море, но и чтобы больше рассказать иностранцам о независимой Украине.

К кругосветному путешествию, тогда еще 54-летний Валерий готовился более полугода. Чтобы заработать на первую свою яхту, пришлось создать бизнес.

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Вспоминает, в путешествие в шутку позвал жену. А она, не колеблясь, согласилась, даже несмотря на морскую болезнь. Вместе супруги жили как Робинзоны на островах, пережили опасные штормы. Валерий говорит, иногда в открытом океане думали, что не выживут.

К слову, Киев попал в рейтинг самых дружественных городов мира.

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