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Навколосвітня подорож під синьо-жовтим стягом: як киянин за 4 роки проплив 3 океани

Киянин Валерій Петущак один із перших українців, хто обійшов яхтою навколо світу. Зробив він це під прапором своєї вже незалежної країни. Він подолав три океани, 12 морів та 30 тисяч миль під синьо-жовтим стягом.

Разом з дружиною мандрівник вирушив у подорож у 1994 році.

Лише через чотири роки його Лелітка пришвартувалася на рідній землі. Нині Валерію 79 років. Він частіше плаває Дніпром, а тоді, каже, пішов у кругосвітку, не лише тому, що без тями любить море, а й щоб більше розповісти іноземцям про незалежну Україну.

До навколосвітньої подорожі, тоді ще 54-річний Валерій готувався понад півроку. Щоб заробити на першу свою яхту, довелося створити бізнес.

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Пригадує, у мандрівку жартома покликав  дружину. А вона, не вагаючись, погодилась, навіть попри морську хворобу. Разом подружжя мешкало як Робінзони на островах, пережило небезпечні шторми. Валерій каже, іноді у відкритому океані думали, що не виживуть.

До слова, Київ потрапив до рейтингу найприязніших міст світу.

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