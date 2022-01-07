Назарбаев с семьей выехал из страны: шестой день митингов в Казахстане

Власти Казахстана на шестой день протестов заявляют об их подавлении и восстановлении порядка.

Российские десантники вместе с казахскими правоохранителями взяли аэропорт Алматы под полный контроль. Вечером 6 января в Алматы возобновились столкновения и уличные бои. Очевидцы рассказывают о стрельбе на площади Республики.

По данным местной прессы Токаев требует стрелять на поражение, а семья Назарбаева покинула страну.

Протесты в Казахстане начались 2 января после резкого повышения цен на сжиженный газ, однако, по свидетельству аналитиков, это всего лишь повод к отчаянному сопротивлению, вызванному усталостью казахам от старых элит и продолжительному недемократическому правлению семьи Назарбаева.

В Алматы не работают большие супермаркеты, люди ищут маленькие магазины, которые работают. Там часто образуются очереди.

В МИД Беларуси заявили, что готовы отправить в Казахстан своих военнослужащих из состава сил ОДКБ.

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