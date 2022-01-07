Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Мир / Мировые новости

Назарбаев с семьей выехал из страны: шестой день митингов в Казахстане

Андрій Гетьман

Власти Казахстана на шестой день протестов заявляют об их подавлении и восстановлении порядка.

Российские десантники вместе с казахскими правоохранителями взяли аэропорт Алматы под полный контроль. Вечером 6 января в Алматы возобновились столкновения и уличные бои. Очевидцы рассказывают о стрельбе на площади Республики.

По данным местной прессы Токаев требует стрелять на поражение, а семья Назарбаева покинула страну.

Протесты в Казахстане начались 2 января после резкого повышения цен на сжиженный газ, однако, по свидетельству аналитиков, это всего лишь повод к отчаянному сопротивлению, вызванному усталостью казахам от старых элит и продолжительному недемократическому правлению семьи Назарбаева.

В Алматы не работают большие супермаркеты, люди ищут маленькие магазины, которые работают. Там часто образуются очереди.

Читайте
Их нужно уничтожить: Токаев дал приказ открывать огонь на поражение

В МИД Беларуси заявили, что готовы отправить в Казахстан своих военнослужащих из состава сил ОДКБ.

 

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Силы ОДКБ в Казахстане возглавит генерал, руководивший оккупацией Крыма
Силы ОДКБ в Казахстане возглавит генерал, руководивший оккупацией Крыма
В Киеве к казахским активистам пришла СБУ: силовики говорят, что все в рамках закона
В Киеве к казахским активистам пришла СБУ: силовики говорят, что все в рамках закона
В Казахстане будут наказывать за клевету и подстрекательство в соцсетях
В Казахстане будут наказывать за клевету и подстрекательство в соцсетях
Их нужно уничтожить: Токаев дал приказ открывать огонь на поражение
Их нужно уничтожить: Токаев дал приказ открывать огонь на поражение
Беларусь перебросила миротворцев в Казахстан
Беларусь перебросила миротворцев в Казахстан
Прибытие “миротворцев” из РФ и зачистка Алматы: хроника событий в Казахстане 6 января
Прибытие “миротворцев” из РФ и зачистка Алматы: хроника событий в Казахстане 6 января
Казахстан и Кремль: старые песни о главном или мантра о возобновлении СССР
Казахстан и Кремль: старые песни о главном или мантра о возобновлении СССР
Протесты в Казахстане: акции финтех-гиганта потеряли 40% цены, но потом немного выросли
Протесты в Казахстане: акции финтех-гиганта потеряли 40% цены, но потом немного выросли
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка