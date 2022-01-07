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Назарбаєв з родиною виїхав з країни: шостий день мітингів у Казахстані

Андрій Гетьман

Влада Казахстану на шостий день протестів заявляє про їх придушення та відновлення порядку.

Російські десантники разом з казахськими правоохоронцями взяли аеропорт Алмати під повний контроль. Ввечері 6 січня в Алмати відновились зіткнення і вуличні бої. Очевидці розказують про стрілянину на площі Республіки.

За даними місцевої преси Токаєв вимагає стріляти на ураження, а родина Назарбаєва покинула країну.

Протести в Казахстані почались 2 січня після різкого підвищення цін на скраплений газ, однак за свідченнями аналітиків – це всього лише привід до відчайдушного спротиву, викликаного втомою казахів від старих еліт і тривалим недемократичним правлінням сім’ї Назарбаєва.

В Алмати не працюють великі супермаркети, люди шукають маленькі крамниці, які працюють. Там часто утворюються черги.

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