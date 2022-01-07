Назарбаєв з родиною виїхав з країни: шостий день мітингів у Казахстані

Влада Казахстану на шостий день протестів заявляє про їх придушення та відновлення порядку.

Російські десантники разом з казахськими правоохоронцями взяли аеропорт Алмати під повний контроль. Ввечері 6 січня в Алмати відновились зіткнення і вуличні бої. Очевидці розказують про стрілянину на площі Республіки.

За даними місцевої преси Токаєв вимагає стріляти на ураження, а родина Назарбаєва покинула країну.

Протести в Казахстані почались 2 січня після різкого підвищення цін на скраплений газ, однак за свідченнями аналітиків – це всього лише привід до відчайдушного спротиву, викликаного втомою казахів від старих еліт і тривалим недемократичним правлінням сім’ї Назарбаєва.

В Алмати не працюють великі супермаркети, люди шукають маленькі крамниці, які працюють. Там часто утворюються черги.

У МЗС Білорусі заявили, що готові відправити до Казахстану своїх військовослужбовців зі складу сил ОДКБ.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.