В министерстве иностранных дел (МИД) Беларуси заявили, что обеспокоены событиями в Беларуси, в частности тем, что люди захватили арсеналы с оружием.

— В результате их насильственных действий гибнут люди, растет число пострадавших и раненых, — говорится в сообщении МИД.

В ведомстве подчеркивают, что существует якобы четкая координация действий протестующих и организованное противодействие митингующих силовикам.

— Фактически речь идет о попытке насильственного переворота и смены власти в Казахстане. Целиком поддерживаем усилия руководства Казахстана по прекращению беспорядков и мародерства, восстановлению нормальной жизнедеятельности страны, — отметили в МИД Беларуси.

Белорусские дипломаты заявили, что страна готова оказать помощь Казахстану в рамках решения совета ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности) и отправить военнослужащих Беларуси из состава миротворческих сил ОДКБ.

Ситуация в Казахстане

Протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года. Причиной стало подорожание сжиженного нефтяного газа вдвое – с 60 до 120 тенге за литр. Впоследствии митингующие стали требовать отставки правительства.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство.

5 января в Алматы и Мангистауской области начал действовать режим чрезвычайного положения. Позже, 5 января, режим чрезвычайного положения начал действовать и в столице Казахстана Нур-Султане.

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Россия уже отправила военных в Казахстан в составе сил ОДКБ.

Источник: МИД Беларуси

Фото: сайт президента Казахстана