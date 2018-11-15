Не боятся ни штрафов, ни смерти. Как наказывают пешеходов-нарушителей

Не реагируют на красный свет, перебегают дорогу, где и как угодно перед самым носом водителей – тысячи ДТП в Украине происходят из-за безответственности не только автовладельцев, но и пешеходов. Причем это похоже на какой-то вирус, потому что их не останавливают ни штрафы, ни опасность попасть под колеса.

Самая популярная отговорка – далеко до пешеходного перехода. Патрульным приходится напоминать отчаянным: жизнь дороже, чем сэкономленные несколько минут.

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За 10 месяцев этого года к ответственности на Львовщине привлекли более 2900 пешеходов-нарушителей. Из них только пять сотен – оштрафовали. Но мизерный штраф – 51 гривна, признаются копы, людей не слишком пугает.

А на Закарпатье ямы на дорогах латают обувью и строительным мусором.

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