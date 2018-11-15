Не бояться ні штрафів, ні смерті. Як карають пішоходів-порушників

Не реагують на червоне світло, перебігають дорогу, де та як заманеться перед самим носом водіїв – тисячі ДТП в Україні стаються через безвідповідальність не лише автовласників, а й пішоходів. При чому це схоже на якийсь вірус, бо їх не зупиняють ані штрафи, ані небезпека потрапити під колеса.

Найпопулярніша відмовка – далеко до пішохідного переходу.  Патрульним доводиться нагадувати відчайдухам: життя дорожче, ніж заощаджені декілька хвилин.

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За 10 місяців цього року до відповідальності на Львівщині притягнули понад 2900 пішоходів-порушників. З них лише п’ять сотень – оштрафували. Та мізерний штраф – 51 гривня, зізнаються копи, людей не надто лякає.

А на Закарпатті ями на дорогах латають взуттям і будівельним сміттям.

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