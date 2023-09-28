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Ольга Читайло, Журналистка Факты ICTV

Не было вариантов… Жуткая история артиллеристов, выживших в горящей машине

Когда началась война, никто из них не был военным. Но когда враг ступил на землю, все взяли в руки оружие. Теперь они – артиллерийский расчет. Историей отчаянных защитников поделились с нами журналисты Военного телевидения.

Юрий артиллерист, защищающий от врага родной Юг. Судьба познакомила его с войной еще в 2014 году. Бывалый воин ни на секунду не задумывался, нужно ли возвращаться на фронт. Поэтому по дороге домой он поспешил в военкомат.

У исполняющего обязанности командира пушки Константина совсем другая история. Он приехал на войну из-за границы, а водитель расчета Максим до вторжения работал в агросекторе. Сейчас от него зависит, как быстро артиллеристы покинут позиции.

Машину обслуживает очень тщательно, но следы войны можно увидеть хотя бы на лобовом стекле. Максим, улыбаясь, хвалит машину за скорость и несокрушимость от вражеских осколков.

Достать их огнем врагу удалось раз. Это произошло в прошлом году. Все целы, спасла сноровка воинов.

Максим помнит тот момент, как сейчас:

Машина горела, я в ней немного горел. Не было вариантов… Либо гореть, либо выскакивать. Выскочил… Немного борода обгорела и брови.

Парень мечтает вернуться в родную Винницкую область, в поля, где работал раньше. За эту возможность и воюет вместе с собратьями.

Война в Украине, Факти ICTV, Фронт
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