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Ольга Читайло, Журналістка Факти ICTV

Не було варіантів… Моторошна історія артилеристів, які вижили у палаючій машині

Коли почалася війна, ніхто з них був військовим. Та коли ворог ступив на їхню землю, усі взяли до рук зброю. Тепер вони – артилерійський розрахунок. Історією відчайдушних захисників поділились із нами журналісти Військового телебачення.

Юрій артилерист боронить від ворога рідний Південь. Доля познайомила його з війною ще у 2014 році. Бувалий воїн ані на секунду не замислювався, чи треба повертатися на фронт. Тож дорогою додому він поспішав у військкомат.

У виконувача обов’язків командира гармати Костянтина зовсім інша історія. Він приїхав на війну з-за кордону, а водій розрахунку Максим до вторгнення працював в агросекторі. Нині від нього залежить, як швидко артилеристи покинуть позиції.

Машину обслуговує дуже ретельно, та сліди війни можна побачити і на лобовому склі. Максим, посміхаючись, хвалить машину за швидкість та міцність від ворожих осколків.

Дістати їх вогнем ворогу вдалося раз. Це сталося торік. Всі цілі, врятувала вправність воїнів.

Максим пам’ятає той момент, як зараз:

Машина горіла, я в ній трохи горів. Не було варіантів… Або горіти, або вискакувати. Вискочив… Трішки борода обгоріла і брови.

Хлопець мріє повернутися на рідну Вінниччину, у поля, де працював раніше. За цю можливість й воює разом із побратимами.

Війна в Україні, Факти ICTV, Фронт
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