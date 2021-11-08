Не доводят ситуацию до предела: что происходит с кислородом в больницах Киева

Проблемы с медицинским кислородом в Украине время от времени наблюдаются в разных регионах. В период пандемии он на вес золота.

Хотя в Минздраве уверяют: в Украине зарегистрировано более 20 лицензированных производителей медицинского кислорода, поэтому дефицита нет. Но все же больницы иногда вынуждены самостоятельно справляться с ситуацией, чтобы не допустить катастрофы.

Так, медики столичной скорой знают: в четвертой больнице кислорода достаточно — семь тонн. Этого хватит как минимум на сутки. Кроме того, в больницу прибыло подкрепления, поэтому запасы пополнили еще 13 тоннами.

Заместитель директора по техническим вопросам Киевской городской клинической больницы №4 Сергей Ющенко объясняет, что ситуацию пытаются не доводить до предела, поэтому берут кислород впрок, чтобы оставалось 4-5 тонн.

Это помогает избежать катастрофы, произошедшей недавно в Одессе, когда в коронавирусной больнице закончился кислород и полсотни пациентов экстренно, прямо посреди ночи, эвакуировали в другую больницу.

Эта история хорошо иллюстрирует то, насколько сильно медучреждения зависят от регулярных поставок кислорода. Но автономию может дать установка специальных станций, а именно оборудование, с помощью которого добывают очищенный кислород непосредственно из окружающего воздуха и подают в госпитальные кровати.

В Украине сейчас этот вопрос особенно актуален. Так, Владимир Зеленский уже подписал закон о выделении 800 млн грн на кислородные станции в больницах. Это позволит закупить примерно 130 станций и спасти тысячи жизней.

4 ноября Верховная Рада приняла закон, предусматривающий выделение 800 млн грн на установку кислородных станций в опорных больницах.

Также правительство направило 1 млрд 600 тыс. грн на улучшение качества предоставления стационарной помощи пациентам с Covid-19.

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