Не доводять ситуацію до межі: що відбувається з киснем у лікарнях Києва

Проблеми з медичним киснем в Україні час від часу спостерігаються у різних регіонах. У період пандемії він на вагу золота.

Хоча в МОЗ запевняють: в Україні зареєстровано понад 20 ліцензованих виробників медичного кисню, тож дефіциту немає. Але все ж лікарні інколи вимушені самостійно давати собі раду, щоб не допустити катастрофи.

Так, медики столичної швидкої знають: у четвертій лікарні кисню вдосталь – сім тонн. Цього вистачить щонайменше на добу. Крім того, до лікарні прибуло підкріплення, тому запаси поповнили ще 13 тоннами.

Заступник директора з технічних питань Київської міської клінічної лікарні №4 Сергій Ющенко пояснює, що ситуацію намагаються не доводити до межі, тому беруть кисень про запас, щоби залишалось 4-5 тонн.

Це допомагає уникнути катастрофи, яка відбулася нещодавно в Одесі, коли у коронавірусній лікарні закінчився кисень і пів сотні пацієнтів екстренно, просто посеред ночі, евакуювали до іншої лікарні.

Ця історія добре ілюструє те, наскільки сильно медзаклади залежні від регулярних поставок кисню. Але автономію може дати встановлення спеціальних станцій, а саме обладнання, за допомогою якого видобувають очищений кисень безпосередньо з навколишнього повітря та подають його до госпітальних ліжок.

В Україні нині це питання особливо на часі. Так, Володимир Зеленський вже підписав закон про виділення 800 млн грн на кисневі станції в лікарнях. Це дасть можливість закупити приблизно 130 станцій і врятувати тисячі життів.

4 листопада Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає виділення 800 млн грн на встановлення кисневих станцій в опорних лікарнях.

Також уряд спрямував 1 млрд 600 тис. грн на покращення якості надання стаціонарної допомоги пацієнтам з Covid-19.

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