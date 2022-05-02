Не хочу говорить по-русски: Крутоголов о волонтерстве и переходе на украинский язык

Юмор во время войны нужен для поддержания морального духа и настроения, как наших воинов на передовой, так и всех украинцев — считает художественный руководитель Дизель Студио Егор Крутоголов.

С начала полномасштабного российского вторжения он вместе с коллегами активно помогает Вооруженным Силам Украины, а также родному Николаеву. Для военных за свой счет покупают, ремонтируют и отправляют микроавтобусы и пикапы. А также собирают деньги на оборудование, которое поможет глушить российские беспилотники над городом корабелов.

Юмористы мечтают после победы проехаться по всем городам нашего государства и показать новое Дизель Шоу, которое теперь будет только украинским.

За день до начала полномасштабной войны Дизель Шоу записали новый выпуск. Шутки с из уст героя Крутоголова – казацкого полковника, звучали как пророчество.

Теперь художественный руководитель Дизель Студио волонтерит. Вместе с коллегами ищут, покупают и ремонтируют автобусы и машины.

Отремонтированные, иногда брендированные “бандеромобили” коллег-юмористов со Львова они передают воинам. Уже отправили два автовоза с микроавтобусами и пиками, собирают третий.

Транспорт отправляется на передовую по всей линии фронта.

Собирает Егор Крутоголов деньги и на спецоборудование, которое глушит вражеские беспилотники над его родным Николаевом. Вот такой “антидрон” стоит около $70 тыс., половину суммы уже собрали.

— Сначала я думал, что может, не надо этим заниматься. Но когда мы увидели, что люди продолжают делиться даже последним ради благого дела — ты снова чувствуешь, какая мы все же таки крутая нация. Ибо если бы мы такими не были – нас бы они снесли очень быстро, — сказал Егор.

С первого дня полномасштабной войны Крутоголов перешел на украинский язык. Теперь главное юмористическое шоу страны будет на государственном языке.

— Я не могу, я не хочу говорить по-русски. Сейчас русский — это язык моего врага. Вся эта культура, все эти Достоевские, Толстые и Пушкины, они не смогли уберечь эту нацию от нападения на своих соседей, — отметил юморист.

После победы юмористы планируют концерты по всей Украине.

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