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Не хочу говорити російською: Крутоголов про волонтерство та перехід на українську мову

Василь Саф'янюк Журналіст Факти ICTV, парламентський кореспондент

Гумор під час війни потрібен для підтримки морального духу та настрою як наших воїнів на передовій, так і всіх українців – вважає художній керівник Дизель Студіо Єгор Крутоголов.

З початку повномасштабного російського вторгнення він разом із колегами активно допомагає Збройним Силам України, а також рідному Миколаєву. Для військових за власні кошти купують, ремонтують та відправляють мікроавтобуси та пікапи. А також збирають гроші на обладнання, яке допоможе глушити російські безпілотники над містом корабелів.

Гумористи мріють після перемоги проїхатися всіма містами нашої держави і показати нове Дизель Шоу, яке тепер буде лише українським.

За день перед початком повномасштабної війни Дизель Шоу записали новий випуск. Жарти з вуст героя Крутоголова – козацького полковника, звучали як пророцтво.

Наразі художній керівник Дизель Студіо волонтерить. Разом із колегами шукають, купують та ремонтують автобуси та машини.

Поремонтовані, іноді брендовані “бандеромобілі” колег-гумористів зі Львова, вони передають воїнам. Вже відправили два автовози з мікроавтобусами та піками, збирають третій.

Транспорт вирушає на передову по всій лінії фронту.

Збирає Єгор Крутоголов гроші та на спецобладнання, яке глушить ворожі безпілотники над його рідним Миколаєвом. Отакий “антидрон” коштує близько $70 тис., половину суми вже зібрали.

– Спочатку я думав, що може не треба цим займатися. Але коли ми побачили, що люди продовжують ділитися навіть останнім заради доброї справи – ти знову відчуваєш, яка ми все ж таки крута нація. Бо якби ми такими не були – нас би вони знесли дуже швидко, – сказав Єгор.

З першого дня повномасштабної війни Крутоголов перейшов українською мовою. Тепер головне гумористичне шоу країни буде державною мовою.

– Я не можу, я не хочу говорити російською. Зараз російська – це мова мого ворога. Вся ця культура, всі ці Достоєвські, Товсті та Пушкіни, вони не змогли вберегти цю націю від нападу на своїх сусідів, – зазначив гуморист.

Після перемоги гумористи планують концерти по всій Україні.

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