Не только тепло, но и релакс: как выбрать камин или печку и цены на них

Печи, камины и печки – в спросе! Когда растет цена на газ и электричество, украинцы ищут альтернативу. Современные камины можно устанавливать даже в квартирах – правда, электрические.

Открытый камин благодаря своей конструкции отдает дому всего 30% тепла. Остальные выходят в воздух. А вот настоящие печники – на вес золота. Чтобы не иметь проблем и не угореть, нужно искать искусного мастера.

Накапливающееся в воздушной камере тепло каналами выводится в соседние комнаты. Стоимость – 100-500 тыс. грн, зато будет служить камин полвека.

Грубки более сложны в использовании, они нагревают воздух постепенно, тепло держат изразцы. Однако, они могут перегреться. Кроме того, хозяин должен следить, чтобы внутри все выгорело. Иначе угарный газ может попасть в комнату. Грубки сутки удерживают тепло, стоимость – в пределах 40 тыс. грн.

Печь, камин или печка служат долго, но нуждаются в уходе. Камины следует прочищать каждый сезон. Или иногда использовать специальные средства, которые сгорают вместе с дровами.

Европейский чугунный камин в течение получаса может обогреть комнату площадью 100 квадратов. Металлическая поверхность долго держит тепло. Его стоимость составляет 70 тыс. грн.

Несколько лет назад были популярны большие камины и печи. Сейчас украинцы перенимают европейские тенденции. Ведь осовремененные и стилизованные буржуйки обладают хорошей теплоотдачей. Коэффициент полезного действия такой печи более 70%.

Открытый огонь – не просто тепло для обогрева, огонь оказывает терапевтическое действие. Чтобы расслабиться, жильцы многоэтажек запросто могут использовать электрокамины.

Лепестки огня будто бы танцуют — биокамин горит благодаря специальной жидкости, занимает минимум места, но переносит в атмосферу живого огня. Сейчас газ дорог, поэтому люди ищут разумную альтернативу.

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