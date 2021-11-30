Не лише тепло, а й релакс: як обрати камін або грубку та ціни на них

Печі, каміни та грубки – в попиті! Коли зростає ціна на газ та електрику – українці шукають альтернативу. Сучасні каміни можна встановлювати навіть у квартирах – щоправда, електричні.

Відкритий камін завдяки своїй конструкції віддає будинку лише 30% тепла. Решта виходить у повітря. А ось справжні пічники – на вагу золота. Аби не мати проблем та не вчадіти, треба шукати вправного майстра.

Тепло, яке накопичується у повітряній камері, каналами виводиться в сусідні кімнати. Вартість – 100-500 тис. грн, зате служитиме камін пів століття.

Грубки складніші в користуванні, вони нагрівають повітря поступово, тепло тримають кахлі. Втім, вони можуть перегрітись. Крім того, господар має пильнувати, аби всередині усе вигоріло. Інакше чадний газ може потрапити в кімнату. Груба добу утримує тепло, вартість – у межах 40 тис. грн.

Піч, камін чи грубка служать довго, але потребують догляду. Комин слід прочищати кожного сезону. Або час від часу використовувати спеціальні засоби, які згоряють разом із дровами.

Європейський чавунний камін за півгодини може обігріти кімнату площею 100 квадратів. Металева поверхня довго тримає тепло. Його вартість 70 тис. грн.

Кілька років тому були популярними великі каміни і печі. Нині українці переймають європейські тенденції. Адже осучаснені та стилізовані буржуйки мають хорошу тепловіддачу. Коефіцієнт корисної дії такої печі понад 70%.

Відкритий вогонь – не просто тепло для обігріву, вогонь має терапевтичну дію. Аби релаксувати, мешканці багатоповерхівок запросто можуть використовувати електрокаміни.

Пелюстки вогню наче танцюють – біокамін горить завдяки спеціальній рідині, займає мінімум місця, але переносить в атмосферу живого вогню. Нині газ дорогий, тому люди шукають розумну альтернативу.

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