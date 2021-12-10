Не могли смотреть, как рушится история: три семьи восстановили дворец в Подгорцах

Заброшенный в советское время и период первых лет независимости дворец Яблоновских-Бруницких в селе Подгорцы возле Стрыя на Львовщине переживает период ренессанса. Правда, восстанавливают его не за государственные деньги, а за частные.

Уже отремонтировали кровлю, укрепили стены и реконструировали комнаты. Внутри начали оборудовать интерьеры. Всем этим занимаются три семьи, которые просто не могли смотреть, как рушится историческая достопримечательность. Выкупили здание и вдохнули в него новую жизнь.

На холме с XIII века прослеживаются следы оборонительного замка, потерявшего свое значение приблизительно в XVII веке.

Здесь принимала гостей семья короля Речи Посполитой Яна III Собесского. Наибольший расцвет дворец испытал в начале XIX века, при баронах Бруницких. Дворец реконструировали, а вокруг привели в порядок парк, где росло почти три сотни видов растений, привезенных со всего мира.

— Показательный факт – то, что после Второй мировой войны отдельные растения даже для ботанических садов Львова и вообще Украины возрождались из семян, собранными здесь в Подгорецком парке, — рассказал историк Николай Закусов.

В советское время здесь была школа-интернат, впоследствии Сельский совет и Рыбхоз. В первые годы независимости памятник был отдан в частные руки, здание было на грани полного разрушения.

Новые владельцы приобрели дворец в 2014 году в ужасающем состоянии. Часть потолка провалилась в подвал, дворец был так ограблен, что кроме кирпича здесь не осталось ничего. Здание приходилось восстанавливать едва ни с нуля.

Дворец выкупили три семьи из Львовщины, одна из которых проживает в этом селе. И то, что им удалось сделать за восемь лет, впечатляет – восстановили крышу и потолок, укрепили стены и реконструировали комнаты. Внутри начали оборудовать интерьер.

— То, что вы видите сейчас, это годы тяжелого труда. Это была самая страшная комната, где мы сейчас находимся. Мы видели небо снаружи, стен вообще не было. Это было все съедено грибком, поскольку здесь размещались ванны, где разводили рыбу, — сказала совладелица дворца Светлана Берник.

В комнатах пытались хотя бы частично воспроизвести подлинные интерьеры того времени. Большинство вещей владельцы находят в антикварных магазинах. Кое-что приносят местные, которым удалось сохранить имущество из дворца у себя дома. К примеру, набор посуды.

В этом году дворец открыл свои двери для посетителей. Работает каждую пятницу, субботу и воскресенье. Вход бесплатный, но можно сделать пожертвование, которое пойдет на дальнейшую реконструкцию.

Также здесь каждое воскресенье проводят тематические экскурсии с ароматным кофе и сладостями. Стоимость 200 грн.

Владельцы дворца надеются, что своим примером вдохновят и других людей. Ведь в Украине десятки тысяч памятных мест, нуждающихся в немедленном спасении.

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