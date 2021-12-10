Не могли дивитися, як руйнується історія: три сім’ї відновили палац у Підгірцях

Занедбаний в радянські часи і період перших років незалежності палац Яблоновських-Бруницьких у селі Підгірці біля Стрия на Львівщині переживає період ренесансу. Щоправда, відновлюють його не за державні гроші, а за приватні.

Уже відремонтували дах і стелю, укріпили стіни та реконструювали кімнати. Всередині почали облаштовувати інтер’єри. Усім цим займаються три родини, які просто не могли дивитися, як руйнується історична принада. Тож, викупили будівлю та вдихнули в неї нове життя.

На узгір’ї з XIII століття прослідковуються сліди оборонного замку, який втратив своє значення приблизно в XVII столітті.

Тут приймала гостей родина короля Речі Посполитої Яна III Собєського. Найбільшого розквіту палац зазнав на початку XIX століття, за баронів Бруницьких. Палац реконструювали, а довкола впорядковували парк, де росло майже три сотні видів рослин, привезених з усього світу.

– Показовий факт – те, що після Другої світової війни окремі рослини навіть для ботанічних садів Львова і взагалі України відроджувались за насінням зібраним тут у Підгорецькому парку, – розповів історик Микола Закусов.

У радянські часи тут була школа-інтернат, згодом Сільська рада і Рибгосп. У перші роки незалежності пам’ятку віддали в приватні руки, будівля була на межі цілковитої руйнації.

Нові власники придбали палац у 2014 році в жахливому стані. Частина стелі провалилася в підвал, палац був настільки пограбований, що окрім цегли тут не залишилося нічого. Будівлю доводилось відновлювати ледь не з нуля.

Палац викупили три родини зі Львівщини, одна з яких мешкає в цьому селі. І те, що їм вдалось зробити за вісім років, вражає – відновили дах і стелю, укріпили стіни та реконструювали кімнати. Всередині почали облаштовувати інтер’єр.

– Те, що ви бачите зараз, то роки важкої праці. Це була найстрашніша кімната, де ми зараз перебуваємо. Ми бачили небо зовні, стін взагалі не було. Це було все з’їдено грибком, оскільки тут розташовувалися ванни, де розводили рибу, – сказала співвласниця палацу Світлана Берник.

У кімнатах намагалися хоча б частково відтворити автентичні інтер’єри того часу. Більшість речей власники знаходять в антикварних крамницях. Дещо приносять місцеві, яким удалось зберегти майно з палацу в себе вдома. Наприклад, набір посуду.

Цьогоріч палац відчинив свої двері для відвідувачів. Працює щоп’ятниці, суботи та неділі. Вхід безкоштовний, але можна зробити пожертву, яка піде на подальшу реконструкцію.

Також тут щонеділі проводять тематичні екскурсії з запашною кавою та солодощами. Вартість – 200 грн.

Власники палацу сподіваються, що своїм прикладом надихнуть і інших людей. Адже в Україні десятки тисяч пам’яток, які потребують негайного порятунку.

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