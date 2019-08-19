Не могут говорить и спать: в Василькове жалуются на военные учения

Авиашоу десять раз в день. Жители Василькова Киевской области жалуются на истребители, которые летают у них прямо над головами. Причем так низко, что из-за рева моторов люди не могут говорить. Шум такой, что иногда даже срабатывает сигнализация у машин. А детей родители часами не могут уложить спать.

Это все из-за самолетов с военного аэродрома. И там утверждают, что ничего не нарушают. Но два года назад специалисты из Национального авиационного университета здесь осуществляли замеры уровня шума.

Когда истребители пролетали над крышами – шум достигал 120-ти децибел, что опасно для здоровья. Вслед за самолетом еще и дорожка выбросов.

Фигуры высшего пилотажа самолеты делают тоже неподалеку жилых домов. В Украине уже был Скнилов. В прошлом году в Винницкой области во время международных военный учений упал СУ-27. Поэтому люди не на шутку напуганы. Ведь только в их кооперативе – 700 домов. А рядом еще и нефтебаза.

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Военные гордятся тем, что сегодня могут так часто подниматься в небо. Потому что еще десять лет назад почти не летали. Военные утверждают: фигуры высшего пилотажа выполняются в безопасной зоне.

Армейцы говорят, что другого места для тренировок нет. Рядом разве что аэродром Узин, но он в запущенном состоянии и его восстановление дорогостоящее. Поэтому единственный выход – изменить способ захода на посадку.

Жителям близлежащих сел спокойнее станет к осени. Тогда в темное время суток самолеты не будут поднимать в небо.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Украина впервые подняла в воздух Ми-8 и Ми-24 ночью.

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