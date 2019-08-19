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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Не можуть говорити і спати: у Василькові скаржаться на військові навчання

Авіашоу десять разів на день. Жителі Василькова, що на Київщині, скаржаться на винищувачі, які літають у них просто над головами. Причому так низько, що через рев моторів люди не можуть говорити. Шум такий, що інколи навіть спрацьовує сигналізація у машин. А дітей батьки годинами  не можуть вкласти спати.

Це спричиняють літаки з військового аеродрому. І там переконують, що нічого не порушують. Але два роки тому фахівці з Національного авіаційного університету тут здійснювали заміри рівня шуму.

Коли винищувачі пролітали над дахами – шум сягав 120-ти децибел, що небезпечно для здоров’я. Слідом за літаком ще й доріжка викидів.

Фігури вищого пілотажу літаки роблять теж неподалік житлових будинків. А в Україні вже був Скнилів. Минулого року на Вінничині під час міжнародних військовий навчань впав СУ-27. Тож люди не на жарт налякані. Адже лише у їхньому кооперативі – 700 будинків. А поруч ще й нафтобаза.

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Військові пишаються тим, що сьогодні можуть так часто підійматися у небо. Бо ще з десять років тому майже не літали. Військові переконують: фігури вищого пілотажу виконуються у безпечній зоні.

Армійці кажуть, що іншого місця для тренувань немає. Поруч хіба аеродром Узин, але він у занедбаному стані і його відновлення дороговартісне. Тож єдиний вихід  змінити – спосіб заходу на посадку.

Жителям довколишніх сіл спокійніше стане під осінь. Тоді у темну пору доби літаки не підніматимуть в небо.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Україна вперше підняла в повітря Мі-8 та Мі-24 вночі.

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