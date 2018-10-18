Не могут потушить огонь неделю: на Волыни горят торфяники

На Волыни горят торфяники. Огонь повредил десятки гектаров травы и леса. Возгорание сейчас тушат на территории 7 гектаров в Маневичском районе.

Первые очаги возгораний здесь появились еще в пятницу, люди пытались потушить своими силами.

Стихию пытаются обуздать спасатели, лесники и работники местного торфобрикетного завода. Впрочем, это очень сложно, ведь иногда торф залегает на глубину до 8 метров.

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Усложняет работу сухая погода и ветер. Пожарная техника туда зайти не может, поэтому тракторами обкапывают леса, чтобы огонь не распространился дальше. Причиной бедствия может быть простая человеческая небрежность, предполагают спасатели.

Напомним, энергетическая революция на Львовщине – городок Жовква, в трех десятках километров от областного центра, наполовину отказался от газа.

Опубликовано Октябрь, 18 в 21:48



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