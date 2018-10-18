Не могут потушить огонь неделю: на Волыни горят торфяники
На Волыни горят торфяники. Огонь повредил десятки гектаров травы и леса. Возгорание сейчас тушат на территории 7 гектаров в Маневичском районе.
Первые очаги возгораний здесь появились еще в пятницу, люди пытались потушить своими силами.
Стихию пытаются обуздать спасатели, лесники и работники местного торфобрикетного завода. Впрочем, это очень сложно, ведь иногда торф залегает на глубину до 8 метров.
Смотрите: Новые химические бомбы Кремля на Донбассе: часами тлеют и пускают дым
Усложняет работу сухая погода и ветер. Пожарная техника туда зайти не может, поэтому тракторами обкапывают леса, чтобы огонь не распространился дальше. Причиной бедствия может быть простая человеческая небрежность, предполагают спасатели.
Напомним, энергетическая революция на Львовщине – городок Жовква, в трех десятках километров от областного центра, наполовину отказался от газа.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!