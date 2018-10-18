Не можуть приборкати вогонь тиждень: на Волині горять торфовища

На Волині горять торфовища. Вогонь пошкодив десятки гектарів трави та лісу. Займання нині гасять на території 7 гектарів у Маневицькому районі.

Перші осередки займань тут з’явилися ще в п’ятницю, та люди намагалися загасити своїми силами.

Стихію намагаються приборкати рятувальники, лісівники та працівники місцевого торфобрикетного заводу. Втім, це дуже складно, адже подекуди торф залягає на глибину до 8 метрів.

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Ускладнює роботу суха погода та вітер. Пожежна техніка туди зайти не може, тож тракторами обкопують ліси, аби вогонь не поширився далі. Причиною лиха може бути проста людська недбалість, припускають рятувальники.

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Опубліковано Жовтень, 18 в 21:48



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