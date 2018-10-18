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Не можуть приборкати вогонь тиждень: на Волині горять торфовища

На Волині горять торфовища. Вогонь пошкодив десятки гектарів трави та лісу. Займання нині гасять на території 7 гектарів у Маневицькому районі.

Перші осередки займань тут з’явилися ще в п’ятницю, та люди намагалися загасити своїми силами.

Стихію намагаються приборкати рятувальники, лісівники та працівники місцевого торфобрикетного заводу. Втім, це дуже складно, адже подекуди торф залягає на глибину до 8 метрів.

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Ускладнює роботу суха погода та вітер. Пожежна техніка туди зайти не може, тож тракторами обкопують ліси, аби вогонь не поширився далі. Причиною лиха може бути проста людська недбалість, припускають рятувальники.

Нагадаємо, енергетична революція на Львівщині – містечко Жовква, що за три десятки кілометрів від обласного центру, наполовину відмовилось від газу

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