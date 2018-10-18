Новые химические бомбы Кремля на Донбассе: часами тлеют и пускают дым

На Донбассе оккупанты начали использовать какое-то новое российское оружие. Обломки странных снарядов часами тлеют на солнце и удивительно переливаются.

– Обломки уже семь дней лежат, и каждый день мы замечаем, как они испаряются. Они лежат на солнце – и видно, что от них идут испарения. Оно как облако дыма, – говорят бойцы.

Украинская сторона не использует никаких химических боеприпасов. Но, как говорят наши военные, с адекватным ответом не медлят.

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К слову, как говорят местные жители, боевики и российские оккупанты выпускают автоматные и пулеметные очереди по поселку – просто для развлечения.

Опубликовано Октябрь, 18 в 19:24



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