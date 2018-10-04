Энергетическая революция во Львовской области: город Жовква отказался от газа

Энергетическая революция на Львовщине. Городок Жовква, в трех десятках километров от областного центра, наполовину отказался от газа. А это, в свою очередь, меньшие цифры в платежках горожан.

За грантовые деньги от ЕС еще в 2011 году там заменили старые трубы, полностью утеплили два детсада, а на их крышах установили солнечные коллекторы.

Продолжают модернизировать котельные, и теперь – рядом с газовыми – применяют котлы на опилках и пеллетах. А в планах – так отапливать весь город.

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Прибор помогает регулировать отопление в зависимости от температуры на улице. И люди не переплачивают за лишний обогрев.

Такие пункты сейчас действуют в пяти домах. За год помогают сэкономить до полумиллиона гривен. Впрочем, самое главное, экономию чувствуют люди.

– Половина потребителей, которые есть в Жовкватеплоэнерго, они получают тепло на 10% дешевле газового, поскольку мы его производим за счет отходов дров и их отходов, – говорит Петр Выхопень, мэр Жовква.

К слову, малоимущие села начали присоединяться к городам.

Опубликовано Октябрь, 04 в 11:05



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