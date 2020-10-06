Не надел маску – заставили силой: в США в самолете подрались пассажиры

Пока Трамп показательно демонстрирует легкомыслие, граждане США иного мнения. Так, на борту самолета, следовавшего из аэропорта Финикса, началась драка, потому что один из пассажиров отказался надеть маску.

Видео сняла одна из пассажирок. Мужчина не отреагировал на просьбу бортпроводника одеть маску. С ним начал ссориться другой пассажир. Наконец, дошло до потасовки. Вмешалась полиция. Нарушителя карантинных норм вывели из самолета.

Коронавирус в мире

Более 320 тыс. человек на планете заболели за сутки коронавирусом по состоянию на 6 октября. Статистика Covid-19 в мире свидетельствует о том, что общее количество инфицированных достигло 35 396 981.

Жертвами коронавируса за время пандемии стали 1 042 679 человек.

Побороли новый вирус уже 24 645 642 пациента.

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