Не одягнув маску – змусили силою: в США в літаку побились пасажири

Поки Трамп показово демонструє легковажність, громадяни США іншої думки. Так, на борту літака, який прямував з аеропорту Фінікса, зчинилася бійка, бо один із пасажирів відмовився надіти маску.

Відео зняла одна з пасажирок. Чоловік не відреагував на прохання бортпровідника одягти маску. З ним почав сваритися інший пасажир. Врешті, дійшло до штовханини. Втрутилася поліція. Порушника карантинних норм вивели з літака.

Коронавірус у світі

Понад 320 тис. людей на планеті захворіли за добу на коронавірус станом на 6 жовтня. Статистика Covid-19 у світі свідчить про те, що загальна кількість інфікованих сягнула 35 396 981.

Жертвами коронавірусу за час пандемії стали 1 042 679 осіб.

Побороли новий вірус вже 24 645 642 пацієнти.

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