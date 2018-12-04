Застолье превратилось в кровавую расправу: чиновник Одессы расстрелял гостя
Застолье, что превратилось в кровавую расправу. В Одессе бывший милиционер, а ныне заместитель начальника по внутренней безопасности госпредприятия – Андрей Королев, после застолья, расстрелял из травматического оружия и побил гостя. К счастью, мужчина выжил, но получил многочисленные травмы.
Из-за тяжелого состояния здоровья, заявление в полицию адвокат потерпевшего подал только в минувшую субботу. Правоохранители открыли уголовное производство по факту – тяжкие телесные повреждения. После просмотра кадров видеонаблюдения, полицейские переквалифицировали дело.
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Журналистам удалось связаться с адвокатом Андрея Королева. Правозащитник утверждает, что в тот вечер обстоятельства сложились не так, как все было на камерах видеонаблюдения, и владелец также получил телесные повреждения. И подал заявление в полицию.
Напомним, в Одесской области на время военного положения увеличится присутствие силовиков, заявил на совещании президент Петро Порошенко.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!