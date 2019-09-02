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Факты / Видео / Украина / Общество

Не уступают парням! В военный лицей Богуна впервые набрали девушек

В Киевский военный лицей имени Ивана Богуна впервые набрали учиться девушек.

Из 300 новых учеников, 20 – девушки. Желающих учиться было гораздо больше, впрочем, не все прошли вступительные испытания и психологический тест.

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По словам начальника лицея, Героя Украины, генерал-майора Игоря Гордийчука, в физической подготовке и по уровню знаний новые ученицы не уступают парням.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как прошел День знаний в Украине и какие нововведения ждут школьников.

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