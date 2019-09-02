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Факты / Видео / Украина / Общество

Как прошел День знаний в Украине и какие нововведения ждут школьников

Чтобы не отнимать еще один бонусный день лета у детей, большинство школ торжественные линейки провели сегодня, для того чтобы сразу после праздника приступить к занятиям. В одной из столичных школ, например, торжественная часть вообще только для первоклашек и выпускников. Но к учебе готовы все.

Обязательную школьную форму в этом году отменили уже официально, но каждое учреждение имеет право выбирать, что одевать. Но педагоги говорят: одежда – не главное.

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В учебе ждет и много нововведений. Кроме отмены школьной формы, ликвидируют и обычные обеды. Они теперь будут напоминать шведский стол. Также ученики будут носить светоотражающие жилеты в темное время. А еще отныне оценки ученика учитель не имеет права объявлять на весь класс.

В общем, за парты сегодня сели более 4 млн детей. Почти полмиллиона из них – первоклассники.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как сын Зеленских пошел в первый класс.

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