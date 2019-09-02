Не поступаються хлопцям! У військовий ліцей Богуна вперше набрали дівчат

У Київський військовий ліцей імені Івана Богуна вперше набрали вчитися дівчат.

Із 300 нових учнів, 20 – дівчата. Охочих вчитися було набагато більше, втім, не всі пройшли вступні випробування та психологічний тест.

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За словами начальника ліцею, Героя України, генерал-майора Ігоря Гордійчука, у фізичній підготовці і за рівнем знань нові учениці не поступаються хлопцям.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як пройшов День знань в Україні та які нововведення чекають на школярів.

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