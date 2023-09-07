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Людмила Цимбалюк, журналист Факты ICTV, г. Винница

Не пропустил ни одного боя: история капитана бригады Червона калина

24-летний Богдан по псевдо “Воин”, год назад ставший командиром роты, рассказывает, как с побратимами защищали Киевщину и освобождали оккупированную Белогоровку в Луганской области.

— Совершали много вылетов для разведки местности, подготовились к самому штурму и совершали его вместе с 54 бригадой, там было все разделено, куда какая рота заходит в каком порядке и на какие рубежи мы должны выйти и закрепиться. То, что наладили взаимодействие с подразделениями – это успех проведения этих мероприятий, – вспоминает капитан бригады Червона калина Богдан.

Пришлось подразделению Богдана побывать и на Донбассе.

— Там были активные боевые действия, будто там было самое горячее направление, но как-то нам было легко. Через Starlink смотришь новости, будто самое горячее направление и думаешь, что, мол, круто, а мы-то как раз здесь, – говорит Богдан.

Подразделение “Воина” пережило боевые столкновения и с регулярной русской армией, и с наемниками из Ахмата, и с вагнеровцами. Имея опыт работы с дронами и отвечая за аэроразведку капитану удавалось успешно побеждать врага.

Ни одного боя с начала полномасштабного вторжения русских окупантов Богдан не пропустил, был всегда рядом с собратьями. Во время боевого задания в селе Спорное Донецкой области получил ранения руки и ноги.

Пять месяцев реабилитации и Богдан снова вернулся на службу в Национальную гвардию. Сейчас он заместитель командира автотранспортного батальона и в любой момент готов снова на передовую со своими собратьями.

Война в Украине
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