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Людмила Цимбалюк, журналістка Факти ICTV, м. Вінниця

Не пропустив жодного бою: історія капітана бригади Червона калина

24-річний Богдан на псевдо Воїн, який рік тому став командиром роти, розповідає, як з побратимами боронили Київщину та визволяли окуповану Білогорівку на Луганщині.

– Здійснювали багато вильотів для розвідки місцевості, підготувались до самого штурму і здійснювали його разом із 54 бригадою, там було все розділено, куди яка рота заходить в якому порядку та на які рубежі ми повинні вийти та закріпитись. Те що налагодили взаємодію з підрозділами – це успіх проведення цих заходів, – пригадує капітан бригади Червона калина – Богдан.

Довелося підрозділу Богдана побувати і на Донеччині.

– Там були активні бойові дії, ніби там був самий гарячий напрямок, але якось нам було легко. Через Starlink дивишся новини, ніби найгарячіший напрямок і думаєш, що це круто, а ми то тут, – говорить Богдан.

Підрозділ Воїна мав бойові зіткнення і з регулярною російською армією, і з найманцями з Ахмата, і з “вагнерівцями”. Маючи досвід роботи з дронами та відповідаючи за аеророзвідку, капітану вдавалось успішно долати ворога.

Жодного бою від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів Богдан не пропустив, був завжди поруч з побратимами. Під час бойового завдання у селі Спірне на Донеччині дістав поранення руки та ноги.

П’ять місяців реабілітації – і Богдан знову повернувся на службу в Національну гвардію. Зараз він заступник командира автотранспортного батальйону і в будь-який момент готовий знову на передову зі своїми побратимами.

Війна в Україні
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