Не сходите с пути реформ – экс-глава НАТО дал совет Украине в Давосе

В швейцарском Давосе состоялся Украинский завтрак, который традиционно устраивает фонд Виктора Пинчука. Обсудить перспективы нашего государства собрались самые влиятельные и самые умные люди мира.

Утренняя встреча длилась час, но за эти 60 минут прозвучало много важных месседжей. По словам основателя Украинского завтрака Виктора Пинчука, перед нами три задачи: обороняться от российского агрессора, реформировать государство и создавать правильное впечатление об Украине в мире.

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Президент Украины заранее записал обращение к гостям завтрака, ведь сам находится с рабочим визитом в Израиле. Его посыл – инвестировать в Украину сейчас, чтобы не упустить свой шанс на успех.

Одно из таких предложений – это новый проект инвестиционная няня. Каждый бизнесмен, вкладывающий в Украине $100 млн будет иметь своего ассистента в правительстве. Это удачный маркетинговый ход, убежден премьер. В следующие пять лет наше правительство должно сделать экономику Украины более энергоэффективной.

Гончарук оптимистично утверждает, что Украина хорошо выполняет задачи по демонополизации энергетического сектора, приняла закон о концессиях, меняет системы образования и здравоохранения. А экономика Украины растет быстрее, чем в среднем в мире.

Особый гость на Украинском завтраке – бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. Начиная свое выступление он заявил, что будет говорить на украинском, потому что его английский пока несовершенен. Так же как и не совершенна пока Украина, отметил кинорежиссер.

Сенцов добавил, что мы еще обременены постсоветским прошлым и коррупцией, имеем старое госуправления. Но все это не помешает двигаться в европейское будущее. А Путин, который не хочет видеть Украину процветающей, никогда не победит.

Накануне на полях Давоса украинский президент упрекнул мировому сообществу в недостаточном внимании к проблемам Украины. Впрочем, интерес не потерян навсегда, убежден бывший глава НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Похоже, что оптимизм украинцев передался потенциальным инвесторам. Конечно, скептицизм и трезвое мышление они неоднократно проявляют. Впрочем такие встречи, как Украинский завтрак, созданные для того, чтобы развеивать мифы и говорить правдивые факты об Украине.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук во время Украинского завтрака в Давосе рассказал, что сейчас в стране нет сомнения в том, что на высшем уровне коррупции не существует, но этого недостаточно.

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