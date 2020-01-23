Украинский завтрак в Давосе, который традиционно проходит в рамках Всемирного экономического форума, в этом году состоялся 23 января.

Открыл событие Виктор Пинчук, поблагодарив друзей Украины, которые пришли на завтрак.

– Главная задача Украины – это реформы и защита от агрессии. А еще важно выстроить правильный нарратив об Украине.

Тема Украинского завтрака в Давосе – Украина 2020: новая реальность, новый нарратив, новые вызовы.

Что говорят международные партнеры об Украине?

К дискусии присоединились министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, главный исполнительный директор Jigsaw и американский бизнесмен Джаред Коэн, профессор экономики Йельского университета Роберт Шиллер, исполнительный директор General Atlantic Билл Форд, а также сооснователь и со-исполнительный председатель правления Carlyle Group Дэвид Рубенштейн.

Модерировал встречу журналист Фарид Закария, а говорили о вызовах и перспективы для Украины.

В частности, бизнесмен Джаред Коэн назвал нашу страну самым активным театром гибридной войны в мире, впрочем подчеркнул – это не только слабая сторона, но и возможность для Украины. По его словам, наше государство – хаб для инноваций в кибербезопасности, поскольку перед тем, как попробовать вмешаться в европейские выборы, Россия будет ставить експертименты в Украине.

– Украина имеет самое развитое гражданское общество. И в мире о ней много дезинформации! Возможно, только Израилю знакомо это чувство. Можно посмотреть на природу дезинформации, и сразу все понятно.

Он добавил, что Украина имеет возможность реагировать на эти атаки. Поэтому основные задачи связаны с кибербезопасностью.

Билл Форд, со своей стороны, выразил надежду, что молодежь будет оставаться в Украине, поскольку система образования тут сегодня качественная.

– В таких странах, как Индия, Бразилия и Индонезия, молодежь возвращается и строит цифровое общество. Мы хотим видеть, что в Украину тоже вернется молодежь. Мы верим в то, что молодежь построит хороший бизнес, и мы начнем инвестировать намного больше.

Что сказали представители Украины?

Президент Владимир Зеленский на встречу не пришел, поскольку находился с визитом в Израиле. Впрочем, записал видеообращение, где в очередной раз призвал инвестировать в Украину.

Читайте: Полная речь Зеленского для Украинского завтрака в Давосе

Выступил премьер-министр Алексей Гончарук, который рассказал о планах правительства, а также отметил, что Украина сегодня – наиболее привлекательная экономика мира.

Он также пояснил, что правительство не собирается уходить в отставку.

Кроме того, в рамках мероприятия выступил украинский режиссер Олег Сенцов, который отметил, что Украина несовершенна, впрочем пытается сделать все, чтобы исправить проблемы.

– Мы имеем большие проблемы постсоветского государства – это коррупция на всех уровнях, старое госуправление, бедный народ. Но наше стремление – это вступить в ЕС и жить на европейском уровне. Мы сделали этот выбор шесть лет назад и с этого пути не свернем.

Напомним, с 21 до 24 января проходит Всемирный экономический форум в Давосе, который ежегодно собирает политических и экономических лидеров со всего мира.