Не сходьте зі шляху реформ – екс-глава НАТО дав пораду Україні в Давосі

У швейцарському Давосі відбувся Український сніданок, який традиційно влаштовує фонд Віктора Пінчука. Обговорити перспективи нашої держави зібрались найвпливовіші та найрозумніші люди світу.

Ранкова зустріч тривала годину, але за ці 60 хвилин пролунало багато важливих меседжів. За словами засновника Українського сніданку Віктора Пінчука, перед нами три завдання: оборонятися від російського агресора, реформувати державу і створювати правильне враження про Україну у світі.

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Президент України заздалегідь записав звернення до гостей сніданку, адже сам перебуває з робочим візитом в Ізраїлі. Його посил – інвестувати в Україну зараз, щоб не проґавити свій шанс на успіх.

Одна з таких пропозицій – це новий проект інвестиційна няня. Кожен бізнесмен, який вкладає в Україну $100 млн матиме свого асистента в уряді. Це вдалий маркетинговий хід, переконаний прем’єр. В наступні п’ять років наш уряд має зробити економіку України більш енергоефективною.

Гончарук оптимістично переконує, що Україна гарно виконує завдання з демонополізації енергетичного сектора, ухвалила закон про концесії, змінює системи освіти і охорони здоров’я. А економіка України зростає швидше, ніж у середньому в світі.

Особливий гість на Українському сніданку – колишній політв’язень Кремля Олег Сенцов. Розпочинаючи свій виступ він заявив, що говоритиме українською, бо його англійська поки недосконала. Так само як і не досконала поки Україна, зазначив кінорежисер.

Сенцов додав, що ми ще обтяжені пострадянським минулим та корупцією, маємо старе держуправління. Але все це не завадить рухатися до європейського майбутнього. А Путін, який не хоче бачити Україну процвітаючою, ніколи не переможе.

Напередодні на полях Давосу український президент дорікнув світовому співтовариству в недостатній увазі до проблем України. Утім, інтерес не втрачений назавжди, переконаний колишній очільник НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Схоже, що оптимізм українців передався потенційним інвесторам. Звісно, скептицизм та тверезе мислення вони неодноразово проявляють. Утім такі зустрічі, як Український сніданок, створені для того, щоб розвіювати міфи та казати правдиві факти про Україну.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час Українського сніданку в Давосі розповів, що зараз в країні немає сумніву у тому, що на найвищому рівні корупції не існує, але цього недостатньо.

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