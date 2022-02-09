Не стать беззубым: что нужно для здоровой улыбки

Зубной щетки и пасты маловато для здоровой улыбки. По статистике, каждый третий украинец в 25 лет не досчитывается двух зубов, в 50 – теряет половину, а в 70 – почти беззубый. И не потому, что у нас слабая медицина – сами люди относятся к болезням безответственно.

Поэтому в День стоматолога специалисты напоминают, что нужно быть внимательнее к здоровью полости рта, потому что будем беззубой нацией. И главное в этом – профилактические осмотры, которые помогают выявлять болезни, облегчают лечение и экономят ваши деньги.

Стоматологи не останутся без работы, даже если у украинцев перестанут болеть зубы. Ибо залог успеха – профилактика. Она позволяет своевременно замечать заболевание. Но пока у украинцев нет культуры посещения зубного врача. И даже печальная статистика заболеваний не побуждает изменить свое отношение.

Звука бормашины украинцы боятся панически, а потому откладывают поход к стоматологу до последнего. Как следствие, 90% людей после шестидесяти имеют хронические проблемы с зубами. Но уже и после сорока страдают от кариеса или воспаления десен.

Парадонтит опасен токсичной микрофлорой, образующейся в полости рта и отравляет организм, и может повредить даже работе сердца. Своевременное посещение дантиста может предотвратить проблемы.

– Главная проблема этого заболевания то, что оно проходит бессимптомно в большинстве случаев, – говорит стоматолог-ортопед Алексей Бида. — Более того, когда мы информируем наших пациентов о том, что есть первые признаки пародонтита, они говорят, зубы у меня не болят, и ничего с этим делать не надо.

Для безболезненного лечения у стоматологов сейчас есть все. В частности, современная анестезия. Если страх все равно одерживает верх, то вам предложат лечение с применением медицинского сна. Но большинства проблем можно было бы избежать, если бы украинцы приняли привычку дважды в год делать профессиональную гигиену и одновременно обследоваться.

Каждая гривня, вложенная в профилактику за десять лет, окупается в стократном размере. Это общемировая статистика. Не нужно говорить, что профессиональная чистка это дорого. Нет, это не дорого. Это самый дешевый и эффективный способ сохранения зубов здоровыми.

Лучше не запускать процесс, не бояться, выбирать профессионалов, тогда не нужно будет много времени уделять ликвидации проблемы.

Приходить к врачу не когда болит, а когда все хорошо – должно стать привычкой каждого.

Простые стоматологические услуги в Украине значительно дешевле, чем за границей. Для сравнения: у нас профессиональная гигиена обойдется от 400 грн., в то время как в Европе потянет и на три тысячи гривен. За пломбу у нас попросят до одной тысячи гривен, а за границей и все шесть. Протезирование или имплант – на западе вообще роскошь – до 100 тыс., тогда как украинские стоматологи могут сделать это вдвое дешевле. Причем качество от этого не пострадает.

Фото: Pexels

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