Не стати беззубим: що потрібно для здорової посмішки

Зубної щітки та пасти замало для здорової усмішки. За статистикою, кожен третій українець у 25 років не долічується двох зубів, у 50 – втрачає половину, а в 70 – майже беззубий. І не тому, що в нас слабка медицина – самі люди ставляться до хвороб безвідповідально.

Тож, у День стоматолога фахівці нагадують, що потрібно бути уважнішими до здоров’я ротової порожнини, бо будемо беззубою нацією. І головне у цьому – профілактичні огляди, які допомагають виявляти хвороби, полегшують лікування і заощаджують ваші гроші.

Стоматологи не залишаться без роботи, навіть, якщо в українців перестануть боліти зуби. Бо запорука успіху – профілактика. Вона дає змогу вчасно помічати захворювання. Та поки в українців немає культури відвідування зубного лікаря. І навіть сумна статистика захворювань не спонукає змінити своє ставлення.

Звуку бормашини українці бояться панічно, а тому відкладають похід до стоматолога до останнього. Як наслідок, 90% людей після шістдесяти мають хронічні проблеми із зубами. Та вже і після сорока страждають від карієсу чи запалення ясен.

Парадонтит небезпечний токсичною мікрофлорою, що утворюється у ротовій порожнині і отруює організм, та може зашкодити навіть роботі серця. Своєчасне відвідування дантиста може попередити проблеми.

– Головна проблема цього захворювання те, що воно проходить безсимптомно у більшості випадків, – говорить стоматолог-ортопед Олексій Біда. – Більше того, коли ми інформуємо наших пацієнтів про те, що є перші ознаки пародонтиту, вони кажуть зуби у мене не болять, і нічого з цим робити не треба.

Для безболісного лікування у стоматологів нині є все. Зокрема, сучасна анестезія. Якщо страх все одно бере верх, то вам запропонують лікування із застосуванням медичного сну. Та більшості проблем можна було б уникнути, якби українці взяли за звичку двічі на рік робити професійну гігієну й одночасно обстежуватися.

Кожна гривня вкладена у профілактику за десять років окупається у стократному розмірі. Це загальносвітова статистика. Не треба казати, що професійна чистка це дорого. Ні, це не дорого. Це найдешевший і найефективніший спосіб збереження зубів здоровими.

Краще не запускати процес, не боятися, вибирати професіоналів, тоді не потрібно буде багато часу приділяти ліквідації проблеми.

Приходити до лікаря не коли болить, а коли все добре – має стати звичкою кожного.

Прості стоматологічні послуги в Україні значно дешевші, ніж за кордоном. Для порівняння: у нас професійна гігієна обійдеться від 400 грн, у той час як у Європі потягне і на три тисячі гривень. За пломбу у нас попросять до однієї тисячі гривень, а за кордоном і всі шість. Протезування чи імплант – на заході взагалі розкіш – до 100 тис., тоді як українські стоматологи можуть зробити це вдвічі дешевше. Причому якість від того не постраждає.

Фото: Pexels

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