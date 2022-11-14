Не украли только то что не смогли поднять: директор Херсонского областного музея о последствиях оккупации

Перед отступлением из Херсона оккупанты обокрали областной художественный музей. Директор музея Алина Доценко рассказала, что конкретно военные РФ украли, и как восстановить коллекцию.

— Масштабы грабежа можно назвать космическими. Я не знаю как сказать — плачу уже две недели. Вчера, наша полиция выставила нам охрану, а вчера в музей зашли и записали мне видео. Вы знаете, сердце рвется, я не знаю, как это переживу, — сдерживая слезы рассказала Доценко.

Директор музея добавила что из 14 тыс. экспонатов было забрано больше половины. Военные РФ не смогли украсть то, что было тяжело переносить — скульптуры, что-то из прикладного искусства и живопись.

— Все экспонаты, которые касались 17-20 столетий — вывезли полностью. Грузили украденное четверо суток — вывозилось все это пятью фурами и несколькими автобусами, — добавила Доценко.

Сейчас трудно сказать, что конкретно было украдено, но известно, что награбленное увезли в Симферополь — туда под местный музей и приехали эти фуры. Какие именно экспонаты воровать – решали местные коллаборанты, которых Алина Доценко просила этого не делать.

Впрочем, никто прощаться с украденным культурным наследием не собирается — офицер 59 отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий дал обещание — найти одного из коллаборантов из Симферопольского музея, которые приезжали в оккупированный музей.

— Я его знаю лично, так как сам крымчанин. Обещаю вам его найти, и принять максимальное участие в возврате всего награбленного, — заявил Сергей.

Именно это бригада участвовала в освобождении Херсонщины.

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