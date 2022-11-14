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Не вкрали тільки те, що не змогли підняти: директор Херсонського обласного музею про наслідки окупації

Яна Брензей Ведуча Вікна Новини

Перед відступом із Херсона окупанти обікрали обласний художній музей. Директор музею Аліна Доценко розповіла, що саме військові РФ вкрали і як відновити колекцію.

– Масштаби пограбування можна назвати космічними. Я не знаю як сказати – плачу вже два тижні. Вчора наша поліція виставила нам охорону, а вчора в музей зайшли й записали мені відео. Ви знаєте, серце рветься, я не знаю, як це переживу, – стримуючи сльози, розповіла Доценко.

Директор музею додала, що з 14 тис. експонатів було забрано більшу частину. Військові РФ не змогли вкрасти те, що було важко переносити – скульптури, щось із прикладного мистецтва та живопис.

– Усі експонати, які стосувалися 17-20 століть – вивезли повністю. Вантажити вкрадене чотири доби – вивозилося все це п’ятьма фурами та кількома автобусами, – додала Доценко.

Зараз важко сказати, що конкретно було вкрадено, але відомо, що награбоване відвезли до Сімферополя – туди під місцевий музей та приїхали ці фури. Які саме експонати красти – вирішували місцеві колаборанти, яких Аліна Доценко просила цього не робити.

Втім, ніхто прощатися зі вкраденою культурною спадщиною не збирається – офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький дав обіцянку – знайти одного з колаборантів із Сімферопольського музею, які приїжджали до окупованого музею.

– Я його знаю особисто, бо сам кримчанин. Обіцяю вам його знайти і взяти максимальну участь у поверненні всього награбованого, – заявив Сергій.

Саме ця бригада брала участь у визволенні Херсонщини.

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