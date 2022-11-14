Не вкрали тільки те, що не змогли підняти: директор Херсонського обласного музею про наслідки окупації

Перед відступом із Херсона окупанти обікрали обласний художній музей. Директор музею Аліна Доценко розповіла, що саме військові РФ вкрали і як відновити колекцію.

– Масштаби пограбування можна назвати космічними. Я не знаю як сказати – плачу вже два тижні. Вчора наша поліція виставила нам охорону, а вчора в музей зайшли й записали мені відео. Ви знаєте, серце рветься, я не знаю, як це переживу, – стримуючи сльози, розповіла Доценко.

Директор музею додала, що з 14 тис. експонатів було забрано більшу частину. Військові РФ не змогли вкрасти те, що було важко переносити – скульптури, щось із прикладного мистецтва та живопис.

– Усі експонати, які стосувалися 17-20 століть – вивезли повністю. Вантажити вкрадене чотири доби – вивозилося все це п’ятьма фурами та кількома автобусами, – додала Доценко.

Зараз важко сказати, що конкретно було вкрадено, але відомо, що награбоване відвезли до Сімферополя – туди під місцевий музей та приїхали ці фури. Які саме експонати красти – вирішували місцеві колаборанти, яких Аліна Доценко просила цього не робити.

Втім, ніхто прощатися зі вкраденою культурною спадщиною не збирається – офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький дав обіцянку – знайти одного з колаборантів із Сімферопольського музею, які приїжджали до окупованого музею.

– Я його знаю особисто, бо сам кримчанин. Обіцяю вам його знайти і взяти максимальну участь у поверненні всього награбованого, – заявив Сергій.

Саме ця бригада брала участь у визволенні Херсонщини.

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