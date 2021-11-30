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Не все герои носят плащи: в Ивано-Франковске бабушка-дворник отомстила автохаму

Анастасія Мазур

В Ивано-Франковске заметили бабушку-дворничиху, которая борется с водителями неправильно припаркованных авто. Тем, кто игнорирует ПДД,  уборщица снимает номерной знак с транспортного средства и выбрасывает в мусорник.

Сам процесс попал на видео очевидца – машина припаркована на тротуаре. Это не первый случай “мести” авто-хамам. Месяц назад эта же дама поломала задний стекло-очиститель одной из машин. Дорогой автомобиль также стоял на тротуаре и мешал убирать.

Правда, такие действия не являются законными. С нарушителями ПДД должна бороться полиция — выписывать штраф или конфисковать автомобиль. В Украине отправить транспорт на штрафплощадку могут не только за нарушение ПДД, а и за долги. К примеру, в ноябре Государственная исполнительная служба изъяла элитный автомобиль Mercedes у водителя-должника. Он не платил штрафы за существенное превышение скорости на дорогах. 

Причем присутствие владельца авто во время конфискации необязательно. Но перед этим исполнительная служба проверяет банковские счета у должников. Если там достаточно средств для уплаты штрафов, их блокируют. Но если там пусто — забирают транспорт и выставят на публичные торги. А уже за полученные деньги выплачивают штраф.

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