Не всі герої носять плащі: в Івано-Франківську бабуся-двірничка помстилася автохаму

В Івано-Франківську помітили бабусю-двірничку, яка бореться із водіями неправильно припаркованих авто. Тим, хто ігнорує ПДР, прибиральниця знімає номерний знак з транспортного засобу та викидає у смітник.

Сам процес потрапив на відео очевидця – машину припарковано на тротуарі. Це не перший випадок помсти автохамам. Місяць тому ця ж жінка поламала задній склоочисник однієї з машин. Дорогий автомобіль також стояв на тротуарі та заважав прибирати.

Щоправда, такі дії не є законними. З порушниками ПДР має боротися поліція – виписувати штраф чи конфіскувати автомобіль. В Україні відправити транспорт на штрафмайданчик можуть не лише за порушення правил дорожнього руху, а й за борги. Наприклад, у листопаді Державна виконавча служба вилучила елітний автомобіль Mercedes у водія-боржника. Він не сплачував штрафи за суттєве перевищення швидкості на дорогах.

Причому присутність власника авто під час конфіскації є необов’язковою. Але перед цим виконавча служба перевіряє банківські рахунки у боржників. Якщо там достатньо коштів на сплату штрафів, їх блокують. Але якщо там порожньо, то забирають транспорт і виставлять на публічні торги. А вже за одержані гроші виплачують штраф.

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