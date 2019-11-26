Не едьте в туры на уик-энд: что такое овертуризм и как найти грань

Сейчас туристическая отрасль в мире так стремительно развивается, что по последним данным, каждый пятый житель планеты, путешествовал по разным странам.

Бюджетам от того конечно хорошо, а вот исторические достопримечательности и жители, часто страдают от такого наплыва искателей новых впечатлений.

Появилось даже новое выражение овертуризм – это когда страна страдает от туристической перегрузки.

Крики, гулянки, развлечения и неподходящее поведение – это лишь некоторые последствия такого явления как овертуризм. Центральные районы туристических городов страдают от хаоса. Проблема в том, что часто туристы даже не осознают, что кто-то здесь живет постоянно.

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По данным Всемирной туристической организации, в 2017 каждый пятый житель планеты путешествовал, это в 53 раза больше, чем в 1950, и более половины едет именно в Европу.

На саммите в Кракове была организована специальная тематическая панель, посвященная проблеме овертуризму. Туристические города делились своим опытом и конкретными мерами, которые помогут избежать негативных последствий.

Следует распределять события во времени и пространстве, тогда это разгрузит наиболее заполненные людьми туристические места. Например, если в городе организуют какой-то фестиваль надо выбрать не центральные районы, где и так много туристов, и лучше это делать в так называемый низкий сезон, – сказал Маурицио Даволио, президент Итальянского общества ответственного туризма.

Сайты, предлагающие ночлег, призывают повлиять на краткосрочные бронирования. А туристов убеждают не ехать в уик-энд туры.

К слову, Катар начинает восстанавливать морской туризм. Круизные лайнеры привозят в города по всему миру миллионы туристов.

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