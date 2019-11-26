Не їдьте у тури на вікенд: що таке овертуризм і як знайти межу

Нині туристична галузь у світі так стрімко розвивається, що за останніми даними, кожен п’ятий житель планети, подорожував різними країнами.

Бюджетам від того звісно добре, а от історичні пам’ятки та жителі, часто потерпають від такого напливу шукачів нових вражень.

З’явився навіть новий вислів овертуризм – це коли країна страждає від туристичного перенавантаження.

Крики, гулянки, розваги та невідповідна поведінка – це лише деякі наслідки такого явища як овертуризм. Центральні райони туристичних міст потерпають від хаосу. Проблема в тому, що часто туристи навіть не усвідомлюють, що хтось тут живе постійно.

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За даними Всесвітньої туристичної організації, 2017 року кожен п’ятий житель планети подорожував, це в 53 рази більше, ніж 1950 року, і понад половина їде саме в Європу.

На саміті у Кракові була організована спеціальна тематична панель, присвячена проблемі овертуризму. Туристичні міста ділилися своїм досвідом та конкретними заходами, які допоможуть уникнути негативних наслідків.

Варто розподіляти події у часі і просторі, тоді це розвантажить найбільш залюднені туристичні місця. Наприклад, якщо в місті організовують якийсь фестиваль треба обирати не центральні райони, де і так багато туристів, і краще це робити у так званий низький сезон, – зауважив Мауріціо Даволіо, президент Італійського товариства відповідального туризму.

Сайти, що пропонують ночівлю, закликають вплинути на короткотермінові бронювання. А туристів переконують не їхати у вікендові тури.

До слова, Катар починає відновлювати морський туризм. Круїзні лайнери привозять до міст по всьому світу мільйони туристів.

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