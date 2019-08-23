Не забывайте, какой ценой дается свобода! Бойцы ООС поздравляют с Днем флага

На фронте День флага и День независимости – особые дни. Воины говорят: украинский флаг для них является главным стимулом бороться дальше. А вот для врага – это серьезный раздражитель. Поэтому ожидают провокаций.

Командир танковой роты Юрий в честь государственного флага украсил свой танк сине-желтым флагом. Он постоянно с экипажем с начала войны на востоке Украины. Бывает, что в ожесточенных боях не выдерживает техника, но устойчивой остается вера в победу.

Экипаж Юрия в ожесточенных боях еще с 2014-го. Боевых выездов у мужчины хватает и он уверен: придет время, когда украинские армейцы пойдут вперед вместе с танкистами и вернут украинский флаг в оккупированные города Донбасса.

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День флага танкисты встречают на второй линии, отведенные в соответствии с договоренностями. Они передают привет пехотинцам, которые несут службу на нулевых рубежах. Но на передовой не до торжеств – там понимают, что несмотря на так называемое перемирие, враг попытается испортить День флага и День независимости.

У бойца Ивана есть особый флаг – с подписями собратьев, с которыми служил еще в начале войны. Большинство уже вернулись к гражданской жизни, но их пожелания, написанные на флаге, греют душу.

– Не забывайте, какой ценой дается свобода, – говорят бойцы.

Ради флага, как символа будущей победы, военные рискуют собственными жизнями с начала войны. Нынешнее поколение армейцев убеждает: на фронте формируется наша настоящая независимость.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как бойцы ООС готовятся ко Дню независимости.

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