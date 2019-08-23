Не забувайте, якою ціною дається свобода! Бійці ООС вітають з Днем прапора

На фронті День прапора та День незалежності – особливі дні. Воїни кажуть: український стяг для них є головним стимулом боротися далі. А от для ворога – це серйозний подразник. Тому очікують провокацій.

Командир танкової роти Юрій на честь державного прапора прикрасив свій танк синьо-жовтим стягом. Він постійно з екіпажем від початку війни на сході України. Буває, що в запеклих боях не витримує техніка, але стійкою залишається віра у перемогу.

Екіпаж Юрія у запеклих боях ще з 2014-го. Бойових виїздів у чоловіка вистачає і він впевнений: прийде час, коли українські армійці підуть вперед разом з танкістами і повернуть український прапор в окуповані міста Донбасу.

Читайте: Бойовики активізуються перед Днем незалежності – ситуація в зоні ООС

День прапора танкісти зустрічають на другій лінії, відведені згідно з домовленостями. Вони передають вітання піхотинцям, які несуть службу на нульових рубежах. Але на передовій не до урочистостей – там розуміють, що попри так зване перемир’я, ворог спробує зіпсувати День прапора та День незалежності.

У бійця Івана є особливий стяг – з підписами побратимів, з якими служив ще від початку війни. Більшість вже повернулись до цивільного життя, але їхні побажання, написані на прапорі, гріють душу.

– Не забувайте, якою ціною дається свобода, – говорять бійці.

Заради прапора, як символа майбутньої перемоги, військові ризикують власним життя від початку війни. Нинішнє покоління армійців переконує: на фронті формується наша справжня незалежність.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як бійці ООС готуються до Дня незалежності.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.