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Факты / Видео / Украина

Планы на войне никто не строит: как бойцы ООС готовятся ко Дню независимости

Боевая машина пехоты на позициях у Красногоровки старше чем большинство армейцев. Но сами военные признаются: без такой помощницы некуда. Пушка 30-го калибра остановит любые потуги врага.

Несмотря на свой возраст БМП безотказная, – шутят бойцы. Главное – своевременный уход. Армейцы нашли на территории разбитой шахты металлические листы, которыми обшивают боевую машину пехоты.

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Несмотря на так называемый режим тишины, украинские военные с особой бдительностью готовятся ко Дню флага и Дню Независимости. Прогнозируют, что боевики не упустят случая испортить нам праздник. Но как праздновать на передовой загадывать не принято – планы на войне никто не строит.

В 24 бригаде ко Дню Независимости лучшие бойцы получили государственные награды и отличия.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как действует режим тишины в зоне ООС.

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