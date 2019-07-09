Не построишь жилье – будешь спать под звездами. На Львовщине стартовал лагерь Загублені

На Львовщине в селе Ямельница стартовал необычный лагерь с еще более необычным названием Загублені. 30 смельчаков в возрасте от 14 лет на две недели покинули свои дома, чтобы овладеть навыками выживания в дикой природе. Здесь их учат противостоять стихии, из подручных средств строить крышу над головой и готовить пищу на огне.

За несколько десятков километров от цивилизации, далеко в горах начинается утро в лагере Загублені. Построение, молитва и исполнение гимна – а дальше каждый разбегается по своим лагерных делам, кто завтрак на огне готовить, кто-то осваивать новые ремесла, а кто-то из подручных средств жилье обустраивать. Ведь правила здесь просты: не построишь помещения – будешь спать под звездами.

В первый день лагеря детей делят на несколько групп-семей. Вместе они готовят завтрак и обед, ужин у них общий – с костром и песнями.

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На условия никто не жалуется. Предварительно каждый из участников проходил отбор и собеседование. Всех предупредили, что их ждет: отсутствие коммунальных удобств, связи и далеко от дома.

Детей здесь почти 30 и грустить им никогда. За две недели каждый может испытать себя в определенной профессии: стать гончаром, ночным охранником лагеря или пекарем.

В лагере нет тяжелых тренировок и физических нагрузок, только экстремальный отдых в дикой природе.

Зато здесь настоящая школа выживания, после которой ваш ребенок преодолеет любые трудности.

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